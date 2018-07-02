Бесполезные демократы опять сцепились. Каждые выборы одно и то же

«Яблочники» не сумели договориться между собой и оправдали муниципальный фильтр.

Партия «Яблоко» отказалась от участия в выборах мэра Москвы, сославшись на нехватку времени. Возможный кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин также покинул гонку: ему не удалось преодолеть муниципальный фильтр. Ранее вести избирательную кампанию отказался другой оппозиционный кандидат, протеже Алексея Навального — Илья Яшин.

В отличие от Митрохина, Яшин даже не пытался собирать подписи, необходимые для выдвижения. Он использовал мэрскую кампанию для того, чтобы лишний раз «засветиться» в информационном пространстве.

Однако «засветиться» тоже не получилось: отсутствие предвыборной программы, невнятная агитация, пренебрежение муниципальным фильтром — москвичи вряд ли запомнят Яшина надолго.

Теперь несистемная оппозиция, скорее всего, вовсе останется без кандидата: многие политики отказались от участия в выборах в пользу Ильи Яшина. В ответ он пренебрег доверием сторонников и отказался продолжать политическую борьбу: якобы «единоросы» все равно бы не позволили ему преодолеть муниципальный барьер.

Другая ситуация сложилась в «Яблоке». Руководство решило сделать ставку на одного из основателей партии — Сергея Митрохина. Сергей Сергеевич, безусловно, состоялся как партийный функционер. Но политик он откровенно слабый: за пределами демократической тусовки о нем никто не слышал, несмотря на то, что общественной деятельностью он занимается уже 25 лет.

Против «Яблока» также сыграл низкий уровень доверия к партии среди населения и нехватка новых лиц: молодым демократам рассчитывать на политическую карьеру не приходится. Старым кадрам в свою очередь совсем не хочется тратить силы на сбор подписей в свою поддержку или на презентацию предвыборной программы.

Многие политологи справедливо ругают муниципальный фильтр. Ограничительные практики часто становятся причиной электоральных кризисов. Однако, как выяснилось, для молодых демократий со слабыми представительствами барьер необходим: он отсекает слабых политиков. Если деятель не может договориться даже со своими коллегами-муниципалами, он вряд ли может претендовать на пост главы крупнейшей городской агломерации в России. Потенциальным кандидатам мунфильтр помогает экономить деньги: не нужно платить за бесполезную и неэффективную избирательную кампанию.

Чтобы преодолеть муниципальный фильтр, оппозиция нуждалась в едином кандидате. Но договориться там, как обычно, не смогли. А теперь уже поздно.

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