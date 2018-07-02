Лавров встретится с американскими конгрессменами в Москве 3 июля

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 3 июля проведет в столице встречу с американскими конгрессменами, прибывшими в Россию в рамках рабочей поездки.

Об этом проинформировали в Департаменте информации и печати МИД РФ, пишет ТАСС.

Делегация парламентариев из Штатов прибыла в Россию 30 июня. Визит продлится до 5 июля. Миссия состоит из сенатора от штата Алабама, главы комитета Конгресса по ассигнованиям Ричарда Шелби, сенатора от штата Луизиана Джона Кеннеди, от штата Северная Дакота прибыл Джон Хувэн, от штата Южная Дакота - Джон Тун, от Канзаса - Джерри Моран, от Монтаны - Стив Дэйнес. Также в делегацию входит член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Поездка конгрессменов в Россию началась с визита в Петербург, где сегодня их принял губернатор Георгий Полтавченко. В Москве у них запланированы встречи в Совфеде и Госдуме. Визит конгрессменов проходит на фоне подготовки саммита президентов двух стран, который запланирован на 16 июля в Хельсинки.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков попросил не спешить с умозаключениями о потеплении отношений между США и Россией. Пресс-секретарь президента отметил, что между российской и американской стороной запланирован ряд контактов, но с выводами об улучшении обстановки торопиться не стоит.