Парламент Белоруссии утвердил безвиз с Китаем

Беларусь ратифицировала межправительственное соглашение с Китаем о взаимной отмене для владельцев обычных паспортов.

По информации местных СМИ, в течение двух недель КНД может выполнить необходимые процедуры ратификации. После того, как документ примет другая сторона, граждане Белоруссии смогут прибывать в Китае без визы в течение 30 дней в рамках одной поездки, однако не более 90 дней в году. Условия распространяются на тех, кто намерен путешествовать с туристической целью.

Соглашение вступит в силу в течение 30 дней после выполнения обеими сторонами процедур ратификации и взаимного уведомления. В Белоруссии документ подписали 10 июня этого года во время визита президента Александра Лукашенко в Китай.