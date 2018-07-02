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Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

Матч Испании и России стал лидером телеэфира на Украине

 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Трамп и Обрадор обсудили безопасность на границе США и Мексики

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 Делегация РФ в ООН выразила тревогу ростом неонацизма на Украине и в странах ЕС

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17:46   2 Июля 2018
Весь мир

Парламент Белоруссии утвердил безвиз с Китаем

Парламент Белоруссии утвердил безвиз с Китаем

Беларусь ратифицировала межправительственное соглашение с Китаем о взаимной отмене для владельцев обычных паспортов.

По информации местных СМИ, в течение двух недель КНД может выполнить необходимые процедуры ратификации. После того, как документ примет другая сторона, граждане Белоруссии смогут прибывать в Китае без визы в течение 30 дней в рамках одной поездки, однако не более 90 дней в году. Условия распространяются на тех, кто намерен путешествовать с туристической целью.

Соглашение вступит в силу в течение 30 дней после выполнения обеими сторонами процедур ратификации и взаимного уведомления. В Белоруссии документ подписали 10 июня этого года во время визита президента Александра Лукашенко в Китай.

 

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Автор: Алла Ларионова
#политика #китай #белоруссия #весь мир #безвиз
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