Бабченко осудил российских оппозиционеров за восторги успехами сборной на ЧМ

Проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко, «прославившийся» ранее инсценировкой своей смерти, написал в Facebook гневный пост после выхода сборной РФ в четвертьфинал ЧМ-2018. Вызванные этим событием восторги он сравнил с ликованием по поводу воссоединения Крыма с Россией.

При этом досталось и «нормальным, адекватным людям, с которыми стало совершенно невозможно разговаривать». Под таковыми он подразумевал представителей российской оппозиции. То, как некоторые из них выражали чувства в связи с первым в истории страны выходом в четвертьфинал, Бабченко назвал «победобесием», напомнившим ему россиян, кричавших в 2014 году «Победа» и «Крым наш».

Бабченко возмутился тем, что «лента захлебывается слюной, мол, наши победили».

«Мои наши у ваших в тюрьмах сидят», — написал возмущенный журналист, снабдив фразу нецензурным обращением в адрес столичного муниципального депутата Дмитрия Гудкова, блогера Алексея Навального и экс-олигарха Михаила Ходорковского.

Гудков отреагировал на излитую Бабченко желчь, отметив, что у всех должен быть повод для радости, и вчерашний матч со сборной Испании был именно таким поводом. Он отметил, что «быть посланным на три буквы» журналистом Аркадием Бабченко для него неожиданно, ведь вина либерала лишь в том, что порадовался победе российской сборной.