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17:54   2 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Бабченко осудил российских оппозиционеров за восторги успехами сборной на ЧМ

Бабченко осудил российских оппозиционеров за восторги успехами сборной на ЧМ

Проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко, «прославившийся» ранее инсценировкой своей смерти, написал в Facebook гневный пост после выхода сборной РФ в четвертьфинал ЧМ-2018. Вызванные этим событием восторги он сравнил с ликованием по поводу воссоединения Крыма с Россией.

При этом досталось и «нормальным, адекватным людям, с которыми стало совершенно невозможно разговаривать». Под таковыми он подразумевал представителей российской оппозиции. То, как некоторые из них выражали чувства в связи с первым в истории страны выходом в четвертьфинал, Бабченко назвал «победобесием», напомнившим ему россиян, кричавших в 2014 году «Победа» и «Крым наш».

Бабченко возмутился тем, что «лента захлебывается слюной, мол, наши победили».

«Мои наши у ваших в тюрьмах сидят», — написал возмущенный журналист, снабдив фразу нецензурным обращением в адрес столичного муниципального депутата Дмитрия Гудкова, блогера Алексея Навального и экс-олигарха Михаила Ходорковского.

Бабченко осудил российских оппозиционеров за восторги успехами сборной на ЧМ

Гудков отреагировал на излитую Бабченко желчь, отметив, что у всех должен быть повод для радости, и вчерашний матч со сборной Испании был именно таким поводом. Он отметил, что «быть посланным на три буквы» журналистом Аркадием Бабченко для него неожиданно, ведь вина либерала лишь в том, что порадовался победе российской сборной.

«Вчерашняя праздничная Москва — даже со всеми заборами — была прекрасна и свободна», — резюмировал политик.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #чм-2018 #ближнее зарубежье #чм2018 #бабченко
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