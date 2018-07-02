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«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

 Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ

Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
17:07   2 Июля 2018
Россия

Митрохина сняли с поста главы московского «Яблока»

Митрохина сняли с поста главы московского «Яблока»

О прекращении полномочий Сергея Митрохина в качестве председателя московского «Яблока» заявил член партии Максим Кац на странице в твиттере.

Политик подчеркнул, что председательство Митрохина длилось 14 лет. Отделение распускать не будут.

Осенью текущего года изберут нового руководителя. Временным председателем назначен Валерий Горячев.

 

Ранее стало известно, что Митрохин попросил юриста отозвать иск к «Яблоку», поскольку не набрал нужного количества голосов для участия в выборах мэра Москвы. На прошлой неделе партия решила не выдвигать председателя кандидатом на пост главы столицы из-за ряда нарушений.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #политика #яблоко #выборы мэра москвы #митрохин
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