Митрохина сняли с поста главы московского «Яблока»

О прекращении полномочий Сергея Митрохина в качестве председателя московского «Яблока» заявил член партии Максим Кац на странице в твиттере.

Политик подчеркнул, что председательство Митрохина длилось 14 лет. Отделение распускать не будут.

Осенью текущего года изберут нового руководителя. Временным председателем назначен Валерий Горячев.

Бюро Яблока только что прекратило полномочия Сергея Митрохина в качестве главы Московского Яблока. Он был председателем 14 лет, это закончилось. Отделение не распущено. Осенью будет избрано новое руководство, сейчас действует регсовет и временный председатель Горячев — Максим Кац (@max_katz) July 2, 2018

Ранее стало известно, что Митрохин попросил юриста отозвать иск к «Яблоку», поскольку не набрал нужного количества голосов для участия в выборах мэра Москвы. На прошлой неделе партия решила не выдвигать председателя кандидатом на пост главы столицы из-за ряда нарушений.