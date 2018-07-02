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17:24   2 Июля 2018
Россия

«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

Заместитель председателя партии Николай Рыбаков подчеркнул, что речи о роспуске организации быть не может — она будет продолжать функционировать.

За то, что председатель отделения Сергей Митрохин нанес политический ущерб партии, Бюро решило приостановить его полномочия, сообщила пресс-служба партии.

Как полагают в Бюро, Митрохин сорвал общее собрание московского «Яблока» 20 июня и третий этап конференции 27 июня, чтобы создать благоприятные условия для выдвижения своей кандидатуры и помешать конкуренту — главе Гагаринского района Елене Русаковой.

Отмечается, что публичные обвинения Митрохина в адрес руководства партии, подача им документов для регистрации на выборах и обращение в суд для отмены решений Бюро идут вразрез интересам партии.

В пресс-релизе отмечается, что Бюро сохранило полномочия Регионального совета регионального отделения, в котором состоят 14 человек.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #яблоко #выборы мэра москвы #митрохин
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