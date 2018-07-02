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 Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ

Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

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17:16   2 Июля 2018
Россия

Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ

Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ

Стокгольмский арбитражный суд согласился с доводами «Газпрома», отказав польской PGNiG в изменении цены поставок газа из РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

РИА Новости сообщает, что компанией 29 июня этого года было получено «промежуточное решение арбитражного трибунала в отношении контракта на поставку газа компании» PGNiG.

Ранее в компании PGNiG отметили, что Стокгольмский арбитраж признал за ней право требовать снижения стоимости российского газа по долгосрочному контракту, на основании которого «Газпром» поставляет природный ресурс на территорию Польши.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #россия #польша #газ #газпром #цена
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