Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ

Стокгольмский арбитражный суд согласился с доводами «Газпрома», отказав польской PGNiG в изменении цены поставок газа из РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

РИА Новости сообщает, что компанией 29 июня этого года было получено «промежуточное решение арбитражного трибунала в отношении контракта на поставку газа компании» PGNiG.

Ранее в компании PGNiG отметили, что Стокгольмский арбитраж признал за ней право требовать снижения стоимости российского газа по долгосрочному контракту, на основании которого «Газпром» поставляет природный ресурс на территорию Польши.