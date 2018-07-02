Главе лесничества Мурманской области грозит до 12 лет колонии за взятку

В отношении главы «Кольского лесничества»возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Мурманской области.

Следствие считает, что подозреваемая в июне получила часть взятки от человека, участвовавшего в спецоперации. Сумма взятки — 180 тысяч рублей от общей число в 360 тысяч. Деньги переданы за предоставление лесных участков под покупку лесных насаждений «в 600 кубов».

Главе лесничества грозит до 12 лет колонии.