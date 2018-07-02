Мы в соц.сетях:
«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

 Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ

Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

 Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ

Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
16:29   2 Июля 2018
Россия

Главе лесничества Мурманской области грозит до 12 лет колонии за взятку

Главе лесничества Мурманской области грозит до 12 лет колонии за взятку

В отношении главы «Кольского лесничества»возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Мурманской области.

Следствие считает, что подозреваемая в июне получила часть взятки от человека, участвовавшего в спецоперации. Сумма взятки — 180 тысяч рублей от общей число в 360 тысяч. Деньги переданы за предоставление лесных участков под покупку лесных насаждений «в 600 кубов».

Главе лесничества грозит до 12 лет колонии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #общество #мурманская область #получение взятки
Самое читаемое
Украинская «оккупация» Крыма

Украинская «оккупация» Крыма

 Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

 Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

 Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания

Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания