Мы в соц.сетях:
«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

 Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ

Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

 Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ

Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
16:43   2 Июля 2018
Россия

Суд арестовал захватившего заложницу в московском магазине «Дикси»

Суд арестовал захватившего заложницу в московском магазине «Дикси»

Суд в Москве арестовал Александра Хуторянина, который ранее взял в заложники работницу одного из московских продуктовых магазинов "Дикси".

Об этом проинформировали в пресс-службе суда. Суд удовлетворил просьбу следствия и взял Хуторянина под стражу на два месяца - до 1 сентября 2018 года", - сказала представитель суда. Ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса РФ "Захват заложника".

Арестованный мужчина уже был судим за кражи, а женщину атаковал в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудницу "Дикси" и начал требовать деньги. Работники магазина успели нажать кнопку тревоги, благодаря чему к месту происшествия в считанные минуты прибыли сотрудники Росгвардии. Им удалось освободить женщину, ее госпитализировали, больше никто не пострадал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#москва #происшествия #нападение #заложница #дикси
Самое читаемое
Украинская «оккупация» Крыма

Украинская «оккупация» Крыма

 Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

 Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

 Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания

Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания