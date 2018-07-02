Суд арестовал захватившего заложницу в московском магазине «Дикси»

Суд в Москве арестовал Александра Хуторянина, который ранее взял в заложники работницу одного из московских продуктовых магазинов "Дикси".

Об этом проинформировали в пресс-службе суда. Суд удовлетворил просьбу следствия и взял Хуторянина под стражу на два месяца - до 1 сентября 2018 года", - сказала представитель суда. Ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса РФ "Захват заложника".

Арестованный мужчина уже был судим за кражи, а женщину атаковал в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудницу "Дикси" и начал требовать деньги. Работники магазина успели нажать кнопку тревоги, благодаря чему к месту происшествия в считанные минуты прибыли сотрудники Росгвардии. Им удалось освободить женщину, ее госпитализировали, больше никто не пострадал.