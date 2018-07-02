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Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

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16:08   2 Июля 2018
Россия

Скончалась актриса петербургского Театра музкомедии Ольга Лозовая

Скончалась актриса петербургского Театра музкомедии Ольга Лозовая

Заслуженная артистка России Ольга Лозовая умерла в Петербурге.

Об этом проинформировали на сайте Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Актриса ушла из жизни в возрасте 46 лет.

Как отметили в театре, весь коллектив соболезнует родным и близким умершей артистки и скорбит вместе с ними. Женщина умерла накануне, в воскресенье, после долгой болезни. О времени и месте прощания сообщат позже. Причина смерти пока не называется.

Не смотря на болезнь, еще в июне женщина участвовала в спектаклях, о чем свидетельствуют анонсы на официальных страницах театра.

Актриса играла в постановках «Моя прекрасная леди», «Целуй меня, Кэт», «Снова и снова с тобой», «Свадьба в Малиновке» и «Белый.Петербург».

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #театр #общество #ольга лозовая
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