Скончалась актриса петербургского Театра музкомедии Ольга Лозовая

Заслуженная артистка России Ольга Лозовая умерла в Петербурге.

Об этом проинформировали на сайте Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Актриса ушла из жизни в возрасте 46 лет.

Как отметили в театре, весь коллектив соболезнует родным и близким умершей артистки и скорбит вместе с ними. Женщина умерла накануне, в воскресенье, после долгой болезни. О времени и месте прощания сообщат позже. Причина смерти пока не называется.

Не смотря на болезнь, еще в июне женщина участвовала в спектаклях, о чем свидетельствуют анонсы на официальных страницах театра.

Актриса играла в постановках «Моя прекрасная леди», «Целуй меня, Кэт», «Снова и снова с тобой», «Свадьба в Малиновке» и «Белый.Петербург».