Песков: Путин на встрече с Трампом не станет обсуждать вопрос о принадлежности Крыма

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма не обсуждается. Этого вопроса нет и не может быть в повестке дня, так как полуостров — неотъемлемая часть России. Путин заявлял это неоднократно, подчеркнул пресс-секретарь.

По другим вопросам российский лидер полностью открыт для диалога и нахождения компромисса. Песков пояснил, что видение ситуации у Москвы и Вашингтона расходится. Но противоречия не должны препятствовать сотрудничеству двух государств.

Полуостров Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Путин не раз заявлял, что решение, принятое жителями региона, окончательно. Попытки оспорить его являются покушением на право самоопределения.