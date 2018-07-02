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 Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ

Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на газ из РФ
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
16:07   2 Июля 2018
Россия

Песков: Путин на встрече с Трампом не станет обсуждать вопрос о принадлежности Крыма

Песков: Путин на встрече с Трампом не станет обсуждать вопрос о принадлежности Крыма

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма не обсуждается. Этого вопроса нет и не может быть в повестке дня, так как полуостров — неотъемлемая часть России. Путин заявлял это неоднократно, подчеркнул пресс-секретарь.

По другим вопросам российский лидер полностью открыт для диалога и нахождения компромисса. Песков пояснил, что видение ситуации у Москвы и Вашингтона расходится. Но противоречия не должны препятствовать сотрудничеству двух государств.

Полуостров Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Путин не раз заявлял, что решение, принятое жителями региона, окончательно. Попытки оспорить его являются покушением на право самоопределения.

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Автор: Павел Никифоров
#путин #крым #песков #трамп #встреча путина и трампа
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