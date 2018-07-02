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Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

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15:56   2 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

На Украине с 1 июля начали действовать правила округления при расчете наличными деньгами.

Информация об этом размещена на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook.

Согласно новым правилам, покупатель и продавец при отсутствии мелких монет вправе округлить сумму в большую или меньшую сторону в зависимости от цены товара.

Отмечается, что если цена заканчивается на 1, 2, 3 или 4 копейки, то при расчете ее можно округлять в меньшую сторону. В прочих случаях стоимость округляется в большую сторону до нуля. Аналогичным образом следует поступить и продавцу при выдаче сдачи.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #экономика #наличные #сдача #кэш
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