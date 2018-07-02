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16:00   2 Июля 2018
Россия

Травников: Новосибирская область должна развиваться темпами выше среднероссийских

Травников: Новосибирская область должна развиваться темпами выше среднероссийских

Сегодня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников встретился с президентом России Владимиром Путиным. 

Врио руководителя региона начал с того, что Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что России необходимо развиваться темпами выше мировых. Новосибирской области же надо развиваться темпами выше, чем в среднем по стране, считает политик. В регионе удалось достичь большинства целей, которые были обозначены в майских указах 2012 года.

Травников: Новосибирская область должна развиваться темпами выше среднероссийских

Травников отметил, что в области сейчас наблюдается довольно стабильная социально-экономическая ситуация. Индекс промышленного производства вырос на шесть процентов за поледние пять месяцев. Неплохие показатели и по росту инвестиций в основной капитал. Он напомнил, что за прошлый год Новосибирская область поднялась в  рейтинге инвестиционной привлекательности регионов с 27-го на 19-е место.

Травников рассказал, что область будет и дальше развиваться темпами выше среднероссийских. Глава государства Владимир Путин одобрил такие ориентиры и призвал не опускать планку в дальнейшем.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #политика #новосибирская область #травников
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