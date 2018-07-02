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Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
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 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
15:57   2 Июля 2018
Россия

Собянин первым подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Москвы

Собянин первым подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Москвы

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября текущего года в единый день голосования.

Действующий глава столицы Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец. В понедельник, 2 июля, политик предоставил документы в Мосгоризбирком. Среди бумаг — листы с голосами муниципальных депутатов и избирателей. От депутатов Собянин принес 115 голосов при минимуме в 110. От избирателей — 39,7 тысяч подписей. Минимум в 36,8 тысяч соблюден.

Мэр предоставил Мосгоризбиркому финансовый отчет, а также справки, что он не имеет счетов, не хранит деньги и ценности в иностранных банках. Собянин принес список кандидатов на пост сенаторов. Туда вошли экс-помощник президента РФ по военно-техническим вопросам Владимир Кожин, действующий член Совфеда Владимир Долгих и сотрудник штаба ОНФ Миахил Киселев.

В течение десяти дней Мосгоризбирком проверит подписи депутатов на подлинность. Проверка коснется и остальных документов. «Интрефакс» отмечает, что Собянин стал первым, кто подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Москвы.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #собянин #политика #выборы мэра москвы
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