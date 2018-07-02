Собянин первым подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Москвы

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября текущего года в единый день голосования.

Действующий глава столицы Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец. В понедельник, 2 июля, политик предоставил документы в Мосгоризбирком. Среди бумаг — листы с голосами муниципальных депутатов и избирателей. От депутатов Собянин принес 115 голосов при минимуме в 110. От избирателей — 39,7 тысяч подписей. Минимум в 36,8 тысяч соблюден.

Мэр предоставил Мосгоризбиркому финансовый отчет, а также справки, что он не имеет счетов, не хранит деньги и ценности в иностранных банках. Собянин принес список кандидатов на пост сенаторов. Туда вошли экс-помощник президента РФ по военно-техническим вопросам Владимир Кожин, действующий член Совфеда Владимир Долгих и сотрудник штаба ОНФ Миахил Киселев.

В течение десяти дней Мосгоризбирком проверит подписи депутатов на подлинность. Проверка коснется и остальных документов. «Интрефакс» отмечает, что Собянин стал первым, кто подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Москвы.