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«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

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 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
15:25   2 Июля 2018
Россия

Путин сменил посла России в Молдавии

Путин сменил посла России в Молдавии

Президент РФ Владимир Путин назначил новым российским послом в Молдавии Олега Васнецова.

Указ о его назначении на должность обнародован на интернет-портале правовой информации.

Ранее Васнецов находился на посту главы Департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями. Другим указом глава российского государства снял с этого поста Фарита Мухаметшина.

Ранее российский лидер сменил посла России в Аргентине. Им стал Дмитрий Феоктистов. Бывшего посла Российской Федерации в Аргентине Виктора Коронелли назначили главой дипломатического представительства в Мексике.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #молдавия #политика #посол
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