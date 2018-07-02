Путин сменил посла России в Молдавии

Президент РФ Владимир Путин назначил новым российским послом в Молдавии Олега Васнецова.

Указ о его назначении на должность обнародован на интернет-портале правовой информации.

Ранее Васнецов находился на посту главы Департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями. Другим указом глава российского государства снял с этого поста Фарита Мухаметшина.

Ранее российский лидер сменил посла России в Аргентине. Им стал Дмитрий Феоктистов. Бывшего посла Российской Федерации в Аргентине Виктора Коронелли назначили главой дипломатического представительства в Мексике.