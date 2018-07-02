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Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

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15:41   2 Июля 2018
Россия

Президент поручил распределить потоки воздушного траспорта в Сибири

Президент поручил распределить потоки воздушного траспорта в Сибири

Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову совместно с Министерством транспорта РФ проработать вопрос о распределении пассажирских транспортных потоков в аэропортах сибирских городов.

Согласно опубликованным на сайте Кремля данным, Травников сообщил президенту о транспортной стратегии региона. По его словам, новосибирский аэропорт «Толмачево» по итогам прошлого года поставил рекорд: было перевезено более пяти миллионов пассажиров. Травников отметил, что у оператора аэропорта — компании «Новапорт» — есть «серьёзные планы» по увеличению пропускной способности в ближайшие несколько лет – до 9–10 миллионов пассажиров за год.

Путин в ответ поручил главе региона проработать вопрос организации потоков не только «Толмачево», но и других аэропортов Сибирского Федерального округа вместе с Минтрансом РФ.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #сибирь #толмачево #травников #новосибриск
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