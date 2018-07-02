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Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
15:20   2 Июля 2018
Россия

Операторы связи в РФ будут блокировать краденые телефоны

Операторы связи в РФ будут блокировать краденые телефоны

Систему установят на все новые смартфоны для борьбы с кражами и серым ввозом устройств. Новшество будет работать по IMEI (International Mobile Equipment Identity).

Украденный телефон попадет в черный список, который будет находиться в распоряжении у операторов мобильной связи. Провайдер перестанет обслуживать такие номера. Предложение выдвинуто в рамках концепции контроля за мобильными устройствами, имеющейся в распоряжении «Ведомостей».

Инициативу подготовил совет экспертов при правительстве РФ. Предложение поддержала комиссия при Совете Федерации по развитию информационного общества. Ведомство опубликовало соответствующее сообщение.

Импортеры телефонов и простые люди, купившие смартфон за границей, попадут в специальную базу IMEI, которую еще предстоит создать. Оператора для этого пока не выбрали. Зарегистрировать телефон предлагают в салоне связи или на специальном портале.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #краденые телефоны #блокировка краденых телефонов
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