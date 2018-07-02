Операторы связи в РФ будут блокировать краденые телефоны

Систему установят на все новые смартфоны для борьбы с кражами и серым ввозом устройств. Новшество будет работать по IMEI (International Mobile Equipment Identity).

Украденный телефон попадет в черный список, который будет находиться в распоряжении у операторов мобильной связи. Провайдер перестанет обслуживать такие номера. Предложение выдвинуто в рамках концепции контроля за мобильными устройствами, имеющейся в распоряжении «Ведомостей».

Инициативу подготовил совет экспертов при правительстве РФ. Предложение поддержала комиссия при Совете Федерации по развитию информационного общества. Ведомство опубликовало соответствующее сообщение.

Импортеры телефонов и простые люди, купившие смартфон за границей, попадут в специальную базу IMEI, которую еще предстоит создать. Оператора для этого пока не выбрали. Зарегистрировать телефон предлагают в салоне связи или на специальном портале.