РКН не будет приостанавливать вещание Deutsche Welle

Роскомнадзор проверил немецкий телеканал Deutsche Welle в России. В ходе проверки выявлены некоторые замечания, однако они не приведут к приостановке вещания, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Роскомнадзор провел проверку по запросу комиссии Совета Федерации по информационной политике из-за якобы распространяемых телеканалом «оскорбительных» публикаций. До этого оценить публикации СМИ, которые посвящены российской тематике, предложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам члена комиссии Совфеда, «DW перешла уже все границы журналисткой этики и культуры доведения информации до своих слушателей». Контрольные органы должны были проверить соблюдения немецкой компанией российского законодательства и, в случае чего, отозвать лицензию.