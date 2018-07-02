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Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
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 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
15:26   2 Июля 2018
Россия

РКН не будет приостанавливать вещание Deutsche Welle

РКН не будет приостанавливать вещание Deutsche Welle

Роскомнадзор проверил немецкий телеканал Deutsche Welle в России. В ходе проверки выявлены некоторые замечания, однако они не приведут к приостановке вещания, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин. 

Роскомнадзор провел проверку по запросу комиссии Совета Федерации по информационной политике из-за якобы распространяемых телеканалом «оскорбительных» публикаций. До этого оценить публикации СМИ, которые посвящены российской тематике, предложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам члена комиссии Совфеда, «DW перешла уже все границы журналисткой этики и культуры доведения информации до своих слушателей». Контрольные органы должны были проверить соблюдения немецкой компанией российского законодательства и, в случае чего, отозвать лицензию.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сми #общество #deutsche welle #ркн #журнаилистка
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