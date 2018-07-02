Кредитование застройщиков снизит риски при строительстве жилья‍ — Медведев

Строительство жилья в России через кредитование является магистральным путем решения жилищных проблем, заявил глава Кабмина Дмитрий Медведев.

Он призвал уйти от ситуации, когда стройка ведется за счет денег будущих жильцов.

В ходе совещания с вице-премьерами председатель правительства отметил, что необходимо пользоваться "нормальной схемой" — то есть когда застройщик получает кредит на строительство зданий. При такой схеме риски при покупке жилья значительно снижаются.

Медведев также напомнил, что такую задачу ставил и президент.

В ходе "Прямой линии" российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос об обманутых дольщиках, заявил, что Россия должна выйти на способы строительства домов без привлечения денег граждан.