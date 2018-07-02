Медведев отдал указ подготовить законопроект об электронной трудовой книжке

Поручение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал после заседания Кабмина от 28 июня, сообщает пресс-служба правительства.

Выполнить указ необходимо до 29 октября. Премьер отдал поручения Минтруду, Минфину, Минэкономразвития и Минсвязи. Необходимо предоставить законопроект о переходе с бумажных на трудовые электронные книги.

Также министерства должны предоставить проект поправок для государственной программы «Содействие занятости населения». В 2019 и 2020 годах нужно рассказать сотрудникам компаний и работодателям о внедрении электронной трудовой книги.

Минтруд до 1 октября этого года должен сформировать этапы и сроки по переводу на электронный носитель. Минсвязи, Минпромторг, Минтруд и Росархив должны внести правки в закон об архивном деле. Это касается как электронной книжки, так и электронной подписи. Предлагается создать российскую электронную базу трудящихся.