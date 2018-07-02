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Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

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14:56   2 Июля 2018
Россия

Медведев отдал указ подготовить законопроект об электронной трудовой книжке

Медведев отдал указ подготовить законопроект об электронной трудовой книжке

Поручение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал после заседания Кабмина от 28 июня, сообщает пресс-служба правительства.

Выполнить указ необходимо до 29 октября. Премьер отдал поручения Минтруду, Минфину, Минэкономразвития и Минсвязи. Необходимо предоставить законопроект о переходе с бумажных на трудовые электронные книги.

Также министерства должны предоставить проект поправок для государственной программы «Содействие занятости населения». В 2019 и 2020 годах нужно рассказать сотрудникам компаний и работодателям о внедрении электронной трудовой книги.

Минтруд до 1 октября этого года должен сформировать этапы и сроки по переводу на электронный носитель. Минсвязи, Минпромторг, Минтруд и Росархив должны внести правки в закон об архивном деле. Это касается как электронной книжки, так и электронной подписи. Предлагается создать российскую электронную базу трудящихся.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #медведев #политика #электронная трудовая книга
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