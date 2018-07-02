Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Иракские хакеры взломали сайт онлайн-журнала террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории России), чтобы высмеять ее главаря Абу Бакра аль-Багдади.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что хакеры атаковали сайт журнала «Набаа», который считается пропагандистским рупором ИГ. В результате этого сайт перестал работать. Хакеры, которые называют себя «Дэшграм» (от аббревиатуры арабского написания ИГ), создали клон портала и опубликовали на нем фейковые фотографии, созданные с помощью фотошопа. На них аль-Багдади якобы развлекается в компании танцовщиц в ночном клубе.

Также на этом сайте разместили рекламу порнографического характера, которая намекает на то, что боевики интересуются подобными материалами. Более того, с помощью сайта-клона можно распространять фейковые новости и пропагандистские материалы против террористов.

Некоторые боевики поверили в реальность сайта-клона и возмутились его содержанием. Часть их них все-таки поняла, что случилось, но ничего не могла сделать с этим.

* «Исламское государство», ИГ — террористическая группировка, запрещена в России