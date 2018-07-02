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 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
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14:50   2 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко перечислила  фамилии осужденных на Украине россиян, которых Киев может обменять на содержащихся в РФ украинцев.

В кулуарах парламента Геращенко сообщила, что в списке указаны Виктор Агеев, Александр Баранов, Максим Одинцов, Сергей Егоров, Ольга Ковалис, Максим Сливка, Лариса Чубарова, Евгений Мефедов и прочие.

Она также назвала имена украинцев, которых Киев хочет «выменять» у России - Олег Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Павла Гриба, Владимир Балух, Евгений Панов и те, кто удерживается в Донбассе.

29 июня стало известно, что Украина подтвердила возможность провести с Россией обмен заключенными в соответствующем формате.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о невозможности такого шага, потому как речь идет о лицах с гражданством и России, и Украины. Для начала нужно решить вопрос об их статусе через двустороннее соглашение.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #политика #обмен заключенными
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