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14:36   2 Июля 2018
Россия

Песков: Путин болел за сборную РФ «от всей души»

Песков: Путин болел за сборную РФ «от всей души»

Матч между командами России и Испании состоялся в воскресенье, 1 июля. Сборная РФ победила по итогам серии пенальти.

Глава РФ Владимир Путин болел за российскую команду как и все соотечественники — «от всей души. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля не рассказал в деталях, как президент поддерживал игроков команды РФ. Сам Песков находился на стадионе и «радовался вместе со всеми».

По итогам матча Путин поздравил тренера российской сборной Станислава Черчесова и футболистов с победой и выходом в четверть финала. Глава государства не присутствовал на стадионе, но следил за игрой. Дважды Путин позвонил Черчесову. Первый раз — до начала матча, пожелав тренеру удачи. Также лидер добавил, что никто не станет осуждать сборную вне зависимости от итогов матча.

Президент связался с Черчесовым и сразу после матча, поздравив команду с победой и отдельно тренера, тактика которого дала «впечатляющие результаты».

В Кремле также пока не знают, прибудет ли Путин на следующий матч сборной РФ. Команда встретится с оппонентами из Хорватии в Сочи 7 июля.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #песков #политика #чм-2018 #черчесов #чм #чм2018 #матч россия испания
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