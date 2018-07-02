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14:32   2 Июля 2018
Россия

Володин примет делегацию конгрессменов США

Володин примет делегацию конгрессменов США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин примет американских конгрессменов 3 июля. Встреча начнется в 13.00 мск.

Делегация США пробудет в России до 5 июля. В нее входят сенаторы от штатов Алабама, Луизиана, Северная Дакота, Южная Дакота, Канзас, Монтана, а также председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби и член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

В понедельник конгрессмены прибыли в Петербург, где их принял губернатор Георгий Полтавченко. Вечером они планируют отправиться в Москву. 3 июля у представителей делегации пройдут встречи в Совфеде и МИД России.

Сенаторов принимают на фоне подготовки российско-американского саммита, который состоится 16 июля в Хельсинки.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #госдума #володин #политика #саммит #конгресс
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