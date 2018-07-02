Популярность велопроката в Москве выросла в два раза

Об этом сообщается на сайте мэрии столицы России.

Популярность использования велопроката выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. За первые два месяца жители и гости города совершили 1,6 миллиона поездок.

С мая по июня 2017 года москвичи брали велосипеды на прокат 782 тысячи раз. Жители Москвы используют велосипеды как для прогулок, так и в качестве альтернативы общественному и личному транспорту.

В мэрии считают, что рост популярности велопроката связан с его доступностью. В столице оборудованы 430 станций с 4120 велосипедами. Несколько новых пунктов проката появятся у станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). Также введен новый тариф FAN 2018, который действует на время чемпионата мира по футболу.