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Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
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 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

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14:17   2 Июля 2018
Россия

Популярность велопроката в Москве выросла в два раза

Популярность велопроката в Москве выросла в два раза

Об этом сообщается на сайте мэрии столицы России.

Популярность использования велопроката выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. За первые два месяца жители и гости города совершили 1,6 миллиона поездок.

С мая по июня 2017 года москвичи брали велосипеды на прокат 782 тысячи раз. Жители Москвы используют велосипеды как для прогулок, так и в качестве альтернативы общественному и личному транспорту.

В мэрии считают, что рост популярности велопроката связан с его доступностью. В столице оборудованы 430 станций с 4120 велосипедами. Несколько новых пунктов проката появятся у станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). Также введен новый тариф FAN 2018, который действует на время чемпионата мира по футболу.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чм-2018 #общество #чм #чм2018 #москвасейчас #велопрокат в москве
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