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«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
14:15   2 Июля 2018
Россия

Новый технопарк создадут в промзоне «Курьяново» в Москве‍

Новый технопарк создадут в промзоне «Курьяново» в Москве‍

Промзона «Курьяново» находится на юго-востоке Москвы. О строительстве стало известно из пресс-релиза Москомстройинвеста.

Территория промзоны занимает практически 32 гектара. Сейчас на ней располагаются различные склады, здания производственного назначения, а также гаражи.

Согласно правилам землепользования и застройки, эта территория используется для производства и предпринимательства. Градостроительно-земельная комиссия хочет добавить вид разрешенного использования «бизнес-инкубатор, технопарк» и «бизнес-инкубатор, технопарк, производство».

Соответствующий проект вынесут на публичные слушания.

Сейчас в Москве действует 33 технопарка. В них работают около 1,7 тысячи высокотехнологичных компаний. Власти планируют построить на территории столицы еще семь технопарков.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #технологии #общество #технопарк #москвасейчас
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