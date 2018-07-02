Новый технопарк создадут в промзоне «Курьяново» в Москве‍

Промзона «Курьяново» находится на юго-востоке Москвы. О строительстве стало известно из пресс-релиза Москомстройинвеста.

Территория промзоны занимает практически 32 гектара. Сейчас на ней располагаются различные склады, здания производственного назначения, а также гаражи.

Согласно правилам землепользования и застройки, эта территория используется для производства и предпринимательства. Градостроительно-земельная комиссия хочет добавить вид разрешенного использования «бизнес-инкубатор, технопарк» и «бизнес-инкубатор, технопарк, производство».

Соответствующий проект вынесут на публичные слушания.

Сейчас в Москве действует 33 технопарка. В них работают около 1,7 тысячи высокотехнологичных компаний. Власти планируют построить на территории столицы еще семь технопарков.