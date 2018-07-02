«Закон о 0,3 промилле» для водителей вступил в силу в России

Закон устанавливает ответственность для водителей, у которых обнаружили более 0,3 промилле на литр крови.

Ранее содержание спирта в организме проверялось только в выдыхаемом воздухе.

Закон не вводит новых норм — изменился только текст примечания к статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь там написано, что содержание алкоголя могут измерять не только в выдыхаемом воздухе, но и в крови.

Водителя, которого поймают за рулем пьяным, лишат прав на срок от полутора до двух лет и обяжут выплатить 30 тысяч рублей. Аналогичное наказание понесут и те граждане, кто доверит нетрезвому человеку управлять своей машиной.

В 2010-2013 годах в России нормой считалось нулевое содержание спирта в крови и выдыхаемом воздухе. Однако специалисты пришли к выводу, что алкотестер может показать положительный результат, если человек ел определенные продукты, но не пил алкоголь. Поэтому с 2013 года нормы содержания алкоголя изменили и учли возможные погрешности прибора. Допустимыми стали считать 0,16 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе и 0,35 промилле алкоголя в крови.