Кабмин одобрил проект о совершенствовании системы ОСАГО в России

Российское правительство ободрило проект закона о совершенствовании системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и решило внести его на рассмотрение Госдуму РФ.

Соответствующая информация появилась на сайте кабинета министров.

Проект закона подразумевает приведение законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автомобилей в соответствие с другими федеральными законами, учитывая правоприменительную практику. Документ предлагает снять запрет для автовладельцев на перестрахование рисков по ОСАГО.

Согласно законопроекту, страховые полисы, которые граждане покупают у страховщика и оформляют на бумажном носителе, в статусе приравниваются к страховым полисам в виде электронных документов.