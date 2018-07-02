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15:07   2 Июля 2018
Россия

Кабмин одобрил проект о совершенствовании системы ОСАГО в России

Кабмин одобрил проект о совершенствовании системы ОСАГО в России

Российское правительство ободрило проект закона о совершенствовании системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и решило внести его на рассмотрение Госдуму РФ.

Соответствующая информация появилась на сайте кабинета министров.

Проект закона подразумевает приведение законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автомобилей в соответствие с другими федеральными законами, учитывая правоприменительную практику. Документ предлагает снять запрет для автовладельцев на перестрахование рисков по ОСАГО. 

Согласно законопроекту, страховые полисы, которые граждане покупают у страховщика и оформляют на бумажном носителе, в статусе приравниваются к страховым полисам в виде электронных документов.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #правительство #автовладельцы #осаго
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