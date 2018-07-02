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«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
13:47   2 Июля 2018
Россия

Изменения в сфере госаккредитации университетов уже запланированы, заявил Песков

Изменения в сфере госаккредитации университетов уже запланированы, заявил Песков

Официальный представитель Кремля прокомментировал письмо, которое на имя президента РФ Владимира Путин направили представители Ассоциации ведущих университетов России и ассоциации «Глобальные университеты».

Исправление недостатков системы государственной аккредитации высших учебных заведений уже запланировано в соответствующем проекте закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пока представителю Кремля неизвестно, поступило ли уже это послание в администрацию президента. 

Авторы послания, в частности, предлагают инструменты для эффективной оценки работы вуза. Среди них показатели качества приема: средний балл ЕГЭ и количество призеров престижных олимпиад, которых зачислили на первый курс. Также предлагается оценивать качество научных работ, качество кадров, соотношение оплаты труда преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний учащихся, учитывая средний заработок выпускников вузов.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #песков #политика #вузы #аккредитация
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