Изменения в сфере госаккредитации университетов уже запланированы, заявил Песков

Официальный представитель Кремля прокомментировал письмо, которое на имя президента РФ Владимира Путин направили представители Ассоциации ведущих университетов России и ассоциации «Глобальные университеты».

Исправление недостатков системы государственной аккредитации высших учебных заведений уже запланировано в соответствующем проекте закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пока представителю Кремля неизвестно, поступило ли уже это послание в администрацию президента.

Авторы послания, в частности, предлагают инструменты для эффективной оценки работы вуза. Среди них показатели качества приема: средний балл ЕГЭ и количество призеров престижных олимпиад, которых зачислили на первый курс. Также предлагается оценивать качество научных работ, качество кадров, соотношение оплаты труда преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний учащихся, учитывая средний заработок выпускников вузов.