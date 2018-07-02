Метро подведут к аэропорту Внуково через три года

Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

До Внуково и до Пыхтино продлят линию, которая берет начало в Рассказовке. В Рассказовке уже ведутся пуско-наладочные работы. После этого начнут работы по проектированию съезда в сторону Внуково. В течение трех лет, по словам Собянина, линию построят. Благодаря этому аэропорт Внуково станет первым и пока что единственным аэропортом в России, у которого будет собственное метро.

Специалисты интегрируют аэропорт и поселение Внуково в московскую транспортную систему.

Также градоначальник пообещал, что всю транспортную систему в районе Солнцева, Переделкина, Рассказовки и Внукова изменят с учетом ввода новой линии метро.