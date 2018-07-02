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«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
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 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
13:47   2 Июля 2018
Россия

Метро подведут к аэропорту Внуково через три года

Метро подведут к аэропорту Внуково через три года

Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

До Внуково и до Пыхтино продлят линию, которая берет начало в Рассказовке. В Рассказовке уже ведутся пуско-наладочные работы. После этого начнут работы по проектированию съезда в сторону Внуково. В течение трех лет, по словам Собянина, линию построят. Благодаря этому аэропорт Внуково станет первым и пока что единственным аэропортом в России, у которого будет собственное метро.

Специалисты интегрируют аэропорт и поселение Внуково в московскую транспортную систему.

Также градоначальник пообещал, что всю транспортную систему в районе Солнцева, Переделкина, Рассказовки и Внукова изменят с учетом ввода новой линии метро.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #аэропорт #метро #общество #внуково
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