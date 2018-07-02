Путин пока не подписал закон о защите дольщиков

Закон о новой системе финансирования жилищного строительства, который усилит защиту прав дольщиков, еще не подписан президентом, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пообещал сообщить о факте подписания закона. Песков отметил его важность и напомнил, что над ним напряженно работал ряд ведомств.

Проблема дольщиков очень актуальна и президент РФ слышал об этом напрямую от граждан на нескольких "Прямых линиях". Госдума приняла документ 21 июня, Совет Федерации утвердил его 27 июня.

Закон предполагает, что с 1 июля текущего года использование эскроу-счетов при привлечении денег граждан и юридических лиц для долевого строительства будет являться добровольным. С 1 июля 2019 года использование застройщиками эскроу-счетов станет обязательным.