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«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
13:19   2 Июля 2018
Россия

Керимов вернулся в РФ после снятия с него обвинений во Франции

Керимов вернулся в РФ после снятия с него обвинений во Франции

Во Франции 28 июня сняли все обвинения с российского сенатора Сулеймана Керимова. После этого он получил паспорт, который был оставлен в качестве залога, и вернулся в Москву. Об этом сообщила канцелярия РФ в Вильфранш-сюр-Мер.

Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств при покупке недвижимости. Задержали сенатора осенью 2017 года в Ницце. Прокуратура требовала его ареста, однако суд разрешил отпустить сенатора под залог в 40 миллионов евро.

После того, как стало известно о его аресте, акции крупной российской золотодобывающей компании «Полюс» выросли. За 15 минут стоимость подскочила на 5,2 процента. Сам Керимов с компанией не связан. Главным акционером компании является его сын — Саид Керимов.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #россия #франция #политика #сенатор #керимов
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