Керимов вернулся в РФ после снятия с него обвинений во Франции

Во Франции 28 июня сняли все обвинения с российского сенатора Сулеймана Керимова. После этого он получил паспорт, который был оставлен в качестве залога, и вернулся в Москву. Об этом сообщила канцелярия РФ в Вильфранш-сюр-Мер.

Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств при покупке недвижимости. Задержали сенатора осенью 2017 года в Ницце. Прокуратура требовала его ареста, однако суд разрешил отпустить сенатора под залог в 40 миллионов евро.

После того, как стало известно о его аресте, акции крупной российской золотодобывающей компании «Полюс» выросли. За 15 минут стоимость подскочила на 5,2 процента. Сам Керимов с компанией не связан. Главным акционером компании является его сын — Саид Керимов.