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 «Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
13:23   2 Июля 2018
Россия

«Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

«Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль

Проект «Северный поток-2» является исключительно коммерческим, потому любые санкции против его участников незаконны и недопустимы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал обещание Минэнерго США не вводить ограничительных мер в отношении западных компаний, которые участвуют строительстве газопровода.

По словам пресс-секретаря президента РФ, проект, который лишен каких-либо политических мотивов, зиждется исключительно на принципах коммерческой выгоды для участвующих в нем государств.

 

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #песков #политика #весь мир #северный поток
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