Проект «Северный поток-2» является исключительно коммерческим, потому любые санкции против его участников незаконны и недопустимы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал обещание Минэнерго США не вводить ограничительных мер в отношении западных компаний, которые участвуют строительстве газопровода.

По словам пресс-секретаря президента РФ, проект, который лишен каких-либо политических мотивов, зиждется исключительно на принципах коммерческой выгоды для участвующих в нем государств.