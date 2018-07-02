Песков попросил не спешить с выводами о потеплении отношений с США

Кремль считает преждевременными разговоры о потеплении отношений России и США, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Путин встретиться с американскими сенаторами на фоне потепления отношений между странами, Песков призвал не спешить с такими выводами. Контакты между странами действительно налаживаются, однако рано говорить о потеплении, отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что в первую очередь предстоит рассмотреть ряд разногласий и раздражителей, которые образовались в отношениях двух стран.

Ранее стало известно, что делегация США посетит Москву и Петербург с 30 июня по 5 июля и встретится с рядом официальных лиц. Встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа запланирована на 16 июля. Она пройдет в Хельсинки. Это будет первая полноформатная встреча президентов без привязки к международным саммитам.