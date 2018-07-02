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«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
13:10   2 Июля 2018
Россия

Песков попросил не спешить с выводами о потеплении отношений с США

Песков попросил не спешить с выводами о потеплении отношений с США

Кремль считает преждевременными разговоры о потеплении отношений России и США, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Путин встретиться с американскими сенаторами на фоне потепления отношений между странами, Песков призвал не спешить с такими выводами. Контакты между странами действительно налаживаются, однако рано говорить о потеплении, отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что в первую очередь предстоит рассмотреть ряд разногласий и раздражителей, которые образовались в отношениях двух стран.

Ранее стало известно, что делегация США посетит Москву и Петербург с 30 июня по 5 июля и встретится с рядом официальных лиц. Встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа запланирована на 16 июля. Она пройдет в Хельсинки. Это будет первая полноформатная встреча президентов без привязки к международным саммитам.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #путин #песков #кремль #политика #трамп
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