Путин поздравил Обрадора с победой на выборах главы Мексики
Президент РФ Владимир Путин поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на выборах президента Мексики.
Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме глава российского государства отметил, что в России высоко ценят традиционно позитивные отношения с Мексикой, а также выступают за дальнейшее развитие контактов. Помимо этого, Путин выразил надежду на то, что на президентском посту Лопес Обрадор уделит должное внимание сотрудничеству между РФ и Мексикой.