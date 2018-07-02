Путин поздравил Обрадора с победой на выборах главы Мексики

Президент РФ Владимир Путин поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на выборах президента Мексики.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме глава российского государства отметил, что в России высоко ценят традиционно позитивные отношения с Мексикой, а также выступают за дальнейшее развитие контактов. Помимо этого, Путин выразил надежду на то, что на президентском посту Лопес Обрадор уделит должное внимание сотрудничеству между РФ и Мексикой.