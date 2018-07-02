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 «Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
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 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

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12:56   2 Июля 2018
Россия

Путин поздравил Обрадора с победой на выборах главы Мексики

Путин поздравил Обрадора с победой на выборах главы Мексики

Президент РФ Владимир Путин поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на выборах президента Мексики.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля. 

В поздравительной телеграмме глава российского государства отметил, что в России высоко ценят традиционно позитивные отношения с Мексикой, а также выступают за дальнейшее развитие контактов. Помимо этого, Путин выразил надежду на то, что на президентском посту Лопес Обрадор уделит должное внимание сотрудничеству между РФ и Мексикой.

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Автор: Алла Ларионова
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