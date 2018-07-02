Выбросившая ребенка из окна женщина предстала перед судом в Якутии

Суд приговорил жительницу Якутии, которая в прошлом году выбросила из окна пятилетнего мальчика, к семи годам условного лишения свободы с испытательным сроком пять лет с ограничением свободы на один год шесть месяцев.

Соответствующая информация в понедельник появилась на официальном сайте Следственного комитета РФ.

По информации следствия, в сентябре минувшего года женщина дома со своей подругой, которая пришла с пятилетним сыном, распивала алкогольные напитки. Когда ребенок начал капризничать и просить мать вернуться домой, подсудимая сбросила ребенка с балкона второго этажа. Ребенок упал в кусты и остался жив. В результате он отделался легкими травмами.

Женщина признана виновной. Однако отмечается, что подсудимая свою вину не признала и настаивала на версии о «неудачной игре с мальчиком». Мать пострадавшего ребенка получила административное наказание.