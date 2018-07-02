Бизнес с Тунисом опасен рисками, связанными с терроризмом — FATF

Сложная политическая обстановка в Тунисе, попадание страны в список FATF (организация противостоит отмыванию денег и финансовому терроризму) грозит рисками для экономики и бизнеса. Даже для иностранного.

Тунис числится в перечне Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Организация появилась в рамках G7. Компания разрабатывает и устанавливает стандарты в области противодействию финансирования террористов. Полномочия FATF распространяются на все государства. В сером списке организации несколько страны Ближнего Востока и Африки.

Нестабильность, недостаток контроля в финансово-экономическом поле все еще заметны в Тунисе. Большая часть экономики в этой стране ушла в серый сектор, сообщил глава Центра арабских и исламских исследований Института РАН Василий Кузнецов. Точки соприкосновения для Москвы и Туниса найти трудно, разве что туризм. Слова эксперта привело ФБА «Экономика сегодня».

Попадание государства в список FATF Кузнецов объясняет плохой обстановкой в регионе, несоответствию стандартам и экспортом джихадистов. Тунис вроде бы показывает неплохой уровень жизни, но люди уезжают из страны и вступают в ряды террористов. Проблема не решается и дурно влияет на имидж государств. Заметен и экономический кризис.

Коллега Кузнецова, сотрудник Центра Борис Долгов считает, что Тунис является «первой ласточкой волны перемен» после Арабской весны. В государстве расширились исламистские настроения, появилась технократия. Действующий президент Туниса продолжает развивать страну, ища «золотую середину» между светским и религиозным вариантами.

Нестабильность в стране влияет на экономику и бизнес. Связь между МВФ и Тунисом портится. Западные СМИ писали, что поездка представителей фонда отложена «до дальнейшего уведомления».

Долгов подчеркнул что Тунис — сложная страна. Из-за нестабильной обстановки появились группы, предпринимающие попытки использовать ситуацию в своих целях. Специалист считает, что в отношениях с этим государством нужна осторожность.