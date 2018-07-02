Мы в соц.сетях:
Лавров встретится с американскими конгрессменами в Москве 3 июля

Лавров встретится с американскими конгрессменами в Москве 3 июля

 «Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
Лавров встретится с американскими конгрессменами в Москве 3 июля

Лавров встретится с американскими конгрессменами в Москве 3 июля

 «Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием

«Яблоко» обвинило Митрохина в оскорблении действием
Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
В центре Парижа эвакуировали музей

В центре Парижа эвакуировали музей

 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
12:47   2 Июля 2018
Весь мир

Бизнес с Тунисом опасен рисками, связанными с терроризмом — FATF

Бизнес с Тунисом опасен рисками, связанными с терроризмом — FATF

Сложная политическая обстановка в Тунисе, попадание страны в список FATF (организация противостоит отмыванию денег и финансовому терроризму) грозит рисками для экономики и бизнеса. Даже для иностранного.

Тунис числится в перечне Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Организация появилась в рамках G7. Компания разрабатывает и устанавливает стандарты в области противодействию финансирования террористов. Полномочия FATF распространяются на все государства. В сером списке организации несколько страны Ближнего Востока и Африки.

Нестабильность, недостаток контроля в финансово-экономическом поле все еще заметны в Тунисе. Большая часть экономики в этой стране ушла в серый сектор, сообщил глава Центра арабских и исламских исследований Института РАН Василий Кузнецов. Точки соприкосновения для Москвы и Туниса найти трудно, разве что туризм. Слова эксперта привело ФБА «Экономика сегодня».

Попадание государства в список FATF Кузнецов объясняет плохой обстановкой в регионе, несоответствию стандартам и экспортом джихадистов. Тунис вроде бы показывает неплохой уровень жизни, но люди уезжают из страны и вступают в ряды террористов. Проблема не решается и дурно влияет на имидж государств. Заметен и экономический кризис.

Бизнес с Тунисом опасен рисками, связанными с терроризмом — FATF

Коллега Кузнецова, сотрудник Центра Борис Долгов считает, что Тунис является «первой ласточкой волны перемен» после Арабской весны. В государстве расширились исламистские настроения, появилась технократия. Действующий президент Туниса продолжает развивать страну, ища «золотую середину» между светским и религиозным вариантами.

Нестабильность в стране влияет на экономику и бизнес. Связь между МВФ и Тунисом портится. Западные СМИ писали, что поездка представителей фонда отложена «до дальнейшего уведомления».

Долгов подчеркнул что Тунис — сложная страна. Из-за нестабильной обстановки появились группы, предпринимающие попытки использовать ситуацию в своих целях. Специалист считает, что в отношениях с этим государством нужна осторожность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
Самое читаемое
Украинская «оккупация» Крыма

Украинская «оккупация» Крыма

 Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

 Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

 Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания

Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания