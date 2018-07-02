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Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
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 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
12:51   2 Июля 2018
Россия

Косачев рассчитывает на улучшение отношений Москвы и Мехико

Косачев рассчитывает на улучшение отношений Москвы и Мехико

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ожидает перехода на новый уровень дипломатических отношений между странами после выборов в Мексике.

Кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор лидирует на выборах лидера Мексики. Глава Национального избирательного института Лоренсо Кордоба сообщал, что этот кандидат набирает 53-53,8 процента.

На победу Обрадора повлияли три ключевых фактора: социально-экономическая ситуация, оргпреступность и Америка, заявил российский сенатор. Как пишет РИА Новости, парламентарий считает, что Мексику ожидают значительные перемены.

Обрадору придется иметь дело с "тремя драконами": США, экономикой и преступностью. Время покажет, хватит ли у него на это сил, добавил политик.

Он также отметил, что избирательная кампания в Мексике проходила в сложных условиях - отношения Мехико с Америкой ухудшились с приходом к власти Дональда Трампа, который обещал возвести стену между государствами. Также по Мексике ударил ряд указов об ужесточении порядка депортации нелегальных мигрантов из США.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #совфед #косачев #политика #мексика
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