Косачев рассчитывает на улучшение отношений Москвы и Мехико

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ожидает перехода на новый уровень дипломатических отношений между странами после выборов в Мексике.

Кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор лидирует на выборах лидера Мексики. Глава Национального избирательного института Лоренсо Кордоба сообщал, что этот кандидат набирает 53-53,8 процента.

На победу Обрадора повлияли три ключевых фактора: социально-экономическая ситуация, оргпреступность и Америка, заявил российский сенатор. Как пишет РИА Новости, парламентарий считает, что Мексику ожидают значительные перемены.

Обрадору придется иметь дело с "тремя драконами": США, экономикой и преступностью. Время покажет, хватит ли у него на это сил, добавил политик.

Он также отметил, что избирательная кампания в Мексике проходила в сложных условиях - отношения Мехико с Америкой ухудшились с приходом к власти Дональда Трампа, который обещал возвести стену между государствами. Также по Мексике ударил ряд указов об ужесточении порядка депортации нелегальных мигрантов из США.