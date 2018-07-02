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12:27   2 Июля 2018
Россия

После матчей мундиаля разбитую остановку в Калининграде «починили» с помощью тряпки

После матчей мундиаля разбитую остановку в Калининграде «починили» с помощью тряпки

После Чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого прошли в Калининграде, разбитую вандалами остановку «починили» тряпкой. 

Как сообщает «Русский Запад», хулиганы пытались оторвать стенку остановки общественного транспорта, однако кто-то решил привязать элемент конструкции к каркасу ветошью. 

На самой стенке видно, что ее не только пытались выломать, но и сжечь. Ранее официальные представители властей Калининградской области и администрации города сообщили о том, что четыре местных игры в рамках ЧМ прошли здесь без эксцессов.  

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Автор: Алла Ларионова
#россия #происшествия #чм-2018 #калининград #общество #вандалы
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