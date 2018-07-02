Первый замгенсека ООН Амина Мохаммед заявила, что организация продолжит поддерживать Африку на пути преобразований во всех областях. Речь об этом зашла на 31-м саммите Африканского союза.

На мероприятии планируют обсудить борьбу с терроризмом и экстремизмом, коррупцию и нелегальную миграцию в ЕС.

По словам эксперта Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, ООН поддерживает Африку лишь в небольшой степени. По-настоящему континенту помогает Россия, рассказал он в интервью «НьюИнформ».

В том, что Россия может быть надежным партнером, уже убедились страны Ближнего Востока. Кошкин подчеркивает, что это тот партнер, кто «обеспечивает некие нравственные подходы к такому понятию как справедливость». В связи с этим многие страны пересмотрели свое отношение к России. Они понимают, что внешняя политика страны позволяет заключать с ней взаимовыгодные соглашения и оставаться уверенным, что она выполнит свои обязательства.

Кошкин считает, что именно благодаря помощи России африканские страны изменятся, забудут о гражданских войнах. Он обратил внимание, что сейчас некоторые главы африканских государств уже обсуждают с Россией вопросы безопасности и взаимовыгодные договоры, в частности, речь идет о поставках оружия, боевой техники, а также обучении специалистов.

США же идут по другому пути: они делают перевороты, ставят проамериканское руководство. Поэтому Африка так рассчитывает на Россию, заключил эксперт.