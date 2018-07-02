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Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

Украинцам разрешили округлять стоимость товаров при расчете наличными

 Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»

Украина назвала имена россиян для обмена по формуле «23 на 23»
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 Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря

Хакеры взломали сайт ИГ* и высмеяли ее главаря
12:11   2 Июля 2018
Россия

РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

Об этом сообщил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что в федеральный бюджет поступило около четырех триллионов рублей благодаря сделке ОПЕК+ и совместной работе Москвы и Эр-Рияда. Слова Дмитриева привел телеканал НТВ.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и несколько государств, не вошедших в альянс (ОПЕК+) в 2016 году договорились сократить добычу нефти почти на два миллиона баррелей в сутки по уровню на октябрь того года. 300 тысяч баррелей принадлежат России. Работать сделка начала с 2017 года и два раза продлевалась. Последний — до конца текущего года.

РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

В субботу, 23 июня, ОПЕК+ решила уйти от перевыполнения договора. По словам глав министерств энергетики России и Саудовской Аравии, это говорит об увеличении добычи нефти на миллион баррелей.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #саудовская аравия #весь мир #опек #добыча нефти
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