РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

Об этом сообщил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что в федеральный бюджет поступило около четырех триллионов рублей благодаря сделке ОПЕК+ и совместной работе Москвы и Эр-Рияда. Слова Дмитриева привел телеканал НТВ.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и несколько государств, не вошедших в альянс (ОПЕК+) в 2016 году договорились сократить добычу нефти почти на два миллиона баррелей в сутки по уровню на октябрь того года. 300 тысяч баррелей принадлежат России. Работать сделка начала с 2017 года и два раза продлевалась. Последний — до конца текущего года.

В субботу, 23 июня, ОПЕК+ решила уйти от перевыполнения договора. По словам глав министерств энергетики России и Саудовской Аравии, это говорит об увеличении добычи нефти на миллион баррелей.