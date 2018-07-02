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12:14   2 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Геращенко обвинил Россию в подготовке атак на евреев на Украине

Геращенко обвинил Россию в подготовке атак на евреев на Украине

Советник главы украинского МВД, депутат Рады Антон Геращенко обвинил Россию в причастности к подготовке нападений на еврейские организации во Львове.

В эфире украинского телеканала он прокомментировал недавние нападения на цыганский табор во Львове. По словам Геращенко, атака была тщательно спланирована и в ней якобы участвовали российские спецслужбы.

Советник рассказал, что руководителей некой молодежной организации якобы завербовали в интернете и внушили им идею организации нападения не только на цыган, но и на еврейские организации. Нападение было совершено для того, чтобы показать, что во Львове действует "ксенофобская организация".

Ранее российский след в нападении на табор  во Львове бездоказательно увидели глава МВД Украины Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Цыганский лагерь атаковали в ночь с 23 на 24 июня, жертвой инцидента стал один человек, еще четверо пострадали. Правоохранители задержали восемь человек.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #нападение #евреи #мвд украины #геращенко #цыгане
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