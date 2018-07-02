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11:59   2 Июля 2018
Россия

Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК

Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК

Пассажиры метро смогут приобрести воду, газировку, квас, морс или зерновой кофе, а также снеки.

На 19 станциях Московского центрального кольца (МЦК) установлены 22 автомата. Приобрести напитки можно и на пересадочных станциях: на Автозаводской, Дурбровке и Владыкино.

Установлены 42 аппарата, 20 из которых продают зерновой кофе. Планируется открыть 50 точек. Общая площадь, которую занимают торговые автоматы, всего 46 квадратных метров.

Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК

Пока что пункты по продаже напитков, снеков и кофе размещены на станциях Деловой Центр, ЗИЛ, Дубровка, Автозаводская, Угрешская, Андроновка, Соколиная Гора, Измайлово, Локомотив, Бульвар Рокоссовского, Владыкино, Окружная, Лихоборы, Коптево, Стрешнево, Балтийская, Стрешнево, Зорге, Панфиловская и Шелепиха.

МЦК насчитывает 31 станцию. На каждой из них пассажиры могут пересесть на автобус, троллейбус или трамвай.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #общество #мцк #москвасейчас #автоматы с напитками
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