Павелецкий вокзал собираются реконструировать

Павелецкий вокзал в Москве ждет масштабная реконструкция. Для этого планируется привлечь инвесторов. Над проектом обновленного вокзала пока работают специалисты.

Они рассматривают различные варианты функционального наполнения, пишет «Вечерняя Москва». Кроме того, обдумывается концепция финансовой модели.

После того, как все необходимые документы будут заполнены и все договоренности с инвесторами учтены, РЖД составят подробное техническое задание. После этого объявят тендер.

В Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта РЖД сообщили, что реновация вокзалов в Москве идет по плану. У Павелецкого уже ведутся работы на привокзальной площади. Этим занимаются власти города.