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11:33   2 Июля 2018
Россия

Роскачество: Российское пиво не уступает чешскому

Роскачество: Российское пиво не уступает чешскому

Для сравнения организация взяла по одному бренду пива из каждой страны. Выяснилось, что продукция из России практически не уступает иностранному аналогу, хотя пиво из Чехии стоит дороже.

Эксперты взяли на пробу Krušovice Světlé Royal из России и чешское Krusovice Imperial, пишет «Лента.ру». Специалисты провели «физико-химические и органолептические» испытания.

Российское пиво стоит 63 рубля за банку. Банка же чешского — 130 рублей. Разница в цене объясняется местом производства, транспортными и таможенными издержками.

Роскачество планирует и дальше проводить подобные исследования одинаковых марок. Организация ранее называла «самое вкусное» пиво. Им стали бренды Amstel, «Халзан», Bud, Heineken и Stella Artois.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чехия #общество #пиво #роскачество #пиво из чехии
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