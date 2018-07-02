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11:34   2 Июля 2018
Россия

Бюджетный комитет Госдумы поддержал снижение акцизов на бензин

Бюджетный комитет Госдумы поддержал снижение акцизов на бензин

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают снижение в 2018 году акциза на бензин и дизель. Это поможет стабилизировать цены на топливо в стране.

В документе говорится, что акциз на бензин снизят на три тысячи рублей, на дизель — на две тысячи рублей. Соответственно, не будут планово повышать акцизы на 700 рублей. Несмотря на все, речь идет скорее о заморозке роста акцизов в этом году. В 2019 году их размер будет такой же. 

Ранее в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что оснований для повышения цен на бензин с 2019 года нет. Размер акциза к тому времени увеличится на треть.

Кроме того, комитет рекомендовал принять поправки к закону «О таможенном тарифе». Они дают правительству право повышать экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90 процентов от пошлины на нефть. Сейчас они составляют 55 процентов на прямогонный бензин и 30 процентов на остальные продукты.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #экономика #бензин #дизель #акциз
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