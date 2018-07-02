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11:33   2 Июля 2018
Россия

«Яблоко» после отказа Митрохину отказало и выборам мэра Москвы

«Яблоко» после отказа Митрохину отказало и выборам мэра Москвы

Партия снялась с выборов из-за отсутствия кандидата и нехватки времени.

О таком решении проинформировал глава пресс-службы партии Игорь Яковлев. Как пишет РИА Новости, он также объяснил решение тем, что уже не осталось времени на сбор конференции по выдвижению кандидата и сбор подписей.

Ранее в понедельник «Яблоко» сообщила, что глава столичного отделения Сергей Митрохин отказался от иска к партии, поскольку не проходит муниципальный фильтр.

Выборы мэра столицы РФ назначены на 9 сентября‬. Московская городская избирательная комиссия 4 июня начала принимать документы для выдвижения кандидатов. Документы на выдвижение предоставил 31 кандидат, в том числе действующий мэр Сергей Собянин — он участвует в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 18.00 3 июля‬ нужно предоставить в избирательную комиссию 110 подписей муниципальных депутатов. От самовыдвиженцев требуется собрать 36081 подпись избирателей.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #политика #яблоко #выборы мэра москвы #митрохин
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