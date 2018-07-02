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11:17   2 Июля 2018
Россия

Путин наградил почетными наименованиями 11 воинских формирований

Путин наградил почетными наименованиями 11 воинских формирований

Соответствующий указ президента размещен на сайте правовой информации. Документ подписан 30 июня.

Почетные наименования дивизиям и полкам присвоены для сохранения «воинских исторических традиций и воспитания духа преданности Отечеству и воинскому долгу».

Теперь 381-й артиллерийский полк носит имя полка «Варшавского Краснознаменного, орденов Кутузова и Суворова». 933-му зенитно-ракетному присвоено наименование «Верхнеднепровский». 163-й танковый полк стал «Нежинским», 90-я танковая дивизия получила имя «гвардейская Витебско-Новгородская». 102-й мотострелковый полк носит почетное имя Слонимско-Померанский, а 68-танковый полк стал «гвардейским Житомирско-Берлинским».

Наименование «Трансильванский» присвоено 400-му артиллерийскому полку, а 150–й мотострелковой дивизии дали имя «Идрицко-Берлинская». Название «гвардейский Кобринский» получил 856-й самоходный артиллерийский полк. «Гвардейской Ельнинской» стала 144-ая мотострелковая дивизия.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика
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