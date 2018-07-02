Путин наградил почетными наименованиями 11 воинских формирований

Соответствующий указ президента размещен на сайте правовой информации. Документ подписан 30 июня.

Почетные наименования дивизиям и полкам присвоены для сохранения «воинских исторических традиций и воспитания духа преданности Отечеству и воинскому долгу».

Теперь 381-й артиллерийский полк носит имя полка «Варшавского Краснознаменного, орденов Кутузова и Суворова». 933-му зенитно-ракетному присвоено наименование «Верхнеднепровский». 163-й танковый полк стал «Нежинским», 90-я танковая дивизия получила имя «гвардейская Витебско-Новгородская». 102-й мотострелковый полк носит почетное имя Слонимско-Померанский, а 68-танковый полк стал «гвардейским Житомирско-Берлинским».

Наименование «Трансильванский» присвоено 400-му артиллерийскому полку, а 150–й мотострелковой дивизии дали имя «Идрицко-Берлинская». Название «гвардейский Кобринский» получил 856-й самоходный артиллерийский полк. «Гвардейской Ельнинской» стала 144-ая мотострелковая дивизия.