Путин расширил полномочия ФСВТС по переговорам с иностранными заказчиками

Соответствующий указ главы Российской Федерации Владимира Путина выложен на интернет-портале правовой информации.

В обновленном положении о службе сообщается, что теперь Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) определяет порядок размещения и распространения данных в сфере военно-технического сотрудничества и определяет порядок согласования заданий на проведение переговоров с зарубежными заказчиками.

Также право на проведение переговоров с иностранными заказчиками получает как сама служба, так и субъекты военно-технического сотрудничества. Но их проведение должно проходить в полном соответствии с согласованными службой заданиями.

Также представители органов российской государственной власти смогут сами вести такие переговоры на основании решений главы РФ.