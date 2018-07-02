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СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США
11:02   2 Июля 2018
Россия

Путин расширил полномочия ФСВТС по переговорам с иностранными заказчиками

Путин расширил полномочия ФСВТС по переговорам с иностранными заказчиками

Соответствующий указ главы Российской Федерации Владимира Путина выложен на интернет-портале правовой информации.

В обновленном положении о службе сообщается, что теперь Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) определяет порядок размещения и распространения данных в сфере военно-технического сотрудничества и определяет порядок согласования заданий на проведение переговоров с зарубежными заказчиками.

Также право на проведение переговоров с иностранными заказчиками получает как сама служба, так и субъекты военно-технического сотрудничества. Но их проведение должно проходить в полном соответствии с согласованными службой заданиями. 

Также представители органов российской государственной власти смогут сами вести такие переговоры на основании решений главы РФ.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #указ #фсвтс
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