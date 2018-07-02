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МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

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СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США
11:12   2 Июля 2018
Весь мир

МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство «Северного потока — 2», пишет Deutsche Welle.

Политик считает, что газопровод является лишь рычагом, с помощью которого Россия сможет «проникнуть в европейскую политику». Он подчеркнул, в том, чтобы остановить его реализацию, заинтересован сам Европейский союз.

Ранее другое немецкое издание сообщило, что США не смогут остановить строительство «Северного потока  — 2». Санкции, которые может использовать Трамп против европейских партнеров, не гарантируют успеха. В то же время Германия поддержала российский проект, Швеция и Финляндия тоже дали согласие на строительство.

О намерении задержать строительство «Северного потока — 2» говорили и власти Дании, в частности премьер страны Ларс Люкке Расмуссен.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #эстония #газ #весь мир #северный поток - 2
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